والسياحة مساهم مهم في اقتصاد إمارة دبي التي ستستضيف معرض إكسبو 2020 الدولي في أكتوبر وتستهدف 20 مليون سائح هذا العام.

ووفقا لبيان من المكتب الاعلامي لحكومة دبي، زار مليونا هندي تقريبا دبي العام الماضي مقارنة مع أكثر من مليوني زائر في 2018 .

وقفز عدد الزائرين الصينيين 15.5 بالمئة إلى 989 ألفا.

وجاءت الهند والسعودية والمملكة المتحدة وسلطنة عمان والصين وروسيا كأكبر مصادر لسوق السياحة في دبي في 2019 وشكلت مجتمعة أكثر من سبعة ملايين زائر.

وتستهدف دبي اجتذاب أكثر من 23 مليون سائح بحلول 2025.