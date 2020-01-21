ويقوم اللبنانيون بصرف الدولارات القادمة مع المسافرين بسعر 2200 ليرة لبنانية لكل دولار، لأنهم وبكل بساطة إذا حوّلوا دولاراتهم من الكويت عبر السوق الرسمية فسيحصلون على نحو 1500 ليرة لكل دولار فقط، بناء على سعر الصرف الرسمي.

ووفقاً للصرافين، لوحظ في الفترة الأخيرة تراجع كبير في تحويلات اللبنانيين لبلادهم في الأشهر الأخيرة، مفيدين بأن المبالغ الكبيرة يتم تحويلها من الدينار إلى الدولار، تمهيداً لنقلها بعيداً عن شركات الصرافة والتحويلات النظامية. علماً بأن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يسمح لكل مسافر سوى بعشرة آلاف دولار نقداً.

وتشكل تحويلات المغتربين إلى لبنان أحد المصادر المهمة لدخول الأموال الصعبة، في ظل تقلص مداخيل السياحية، وتراجع الاستثمارات، حيث حل لبنان عام 2018 في المركز الثاني إقليمياً من حيث تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج، بحسب البنك الدولي، برصيد يقارب 8 مليارات دولار، ما يوازي 14 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي.