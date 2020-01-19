وتأتي جولة الوفد الأمني الروسي في إطار سعي الجانب الروسي لاستئناف الرحلات المتوقفة إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية فوق صحراء العريش أواخر أكتوبر 2015 ثم استئناف الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن يعدّ الوفد الأمني الروسي تقريرا نهائيا من شأنه أن يسفر عن اتخاذ قرار بعودة السياحة الروسية إلى مصر مجددا، وذلك بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المتعلقة بأمن المطارات، حسبما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة.

وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدني، إن نشاط الفريق الروسي يتضمن أيضا تفقد المهبط والأسوار الخاصة بالتأمين وكاميرات المراقبة، وطرق نقل الوجبات إلى الطائرات، ومعدات الخدمات الارضية والعاملين داخل المهبط.

وأشارت المصادر إلى أن الفريق الروسي سيتفقد أيضا العاملين المسموح لهم بالدخول داخل الدائرة الجمركية وأجهزة التأمين الحديثة التي تم تركيبها داخل المطارين.