وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 49.44 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 29347.08 نقطة بينما أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز500 مرتفعا 12.81 نقطة، أو 0.39 بالمئة، عند 3329.62 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 31.81 نقطة، أو 0.34 بالمئة، ليغلق عند 9388.94 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 2.29 في المئة وستاندرد أند بورز 1.96 في المئة وداو جونز 1.82 في المئة.

وسجل المؤشران داو جونز وستاندرد أند بورز أكبر مكاسبهما الأسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ الأسبوع الأخير في أغسطس 2019.