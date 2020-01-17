وارتفع سعر سهم شركة الإنترنت العملاقة 0.76 بالمئة خلال النهار، لتصل قيمة "ألفابت" الى تريليون دولار مع إغلاق التعاملات.

وتنضم مجموعة ألفابت في سيليكون فالي الى شركة "آبل" التي حققت التريليون كقيمة سوقية عام 2018 وتجاوزته الخميس إلى 1.38 تريليون دولار، و"مايكروسوفت" التي وصلت قيمتها إلى 1.26 تريليون دولار، و"أمازون" التي تخطت حاجز التريليون في سبتمبر لكنها عادت وتراجعت إلى 930 مليار دولا.

و"غوغل" هو محرك البحث الأكثر استخداما في العالم، الذي أنتج نظام تشغيل "أندرويد" للهواتف المحمولة.

و"ألفابت" تم تأسيسها عام 2015 كشركة قابضة تضم كيانات أخرى تعمل على مشاريع رائدة، وتشمل "وايمو" للسيارات الذاتية القيادة و"فيرلي" المختصة بعلوم الحياة.

وأعلنت الشركة العام الماضي أن الرئيس التنفيذي لـ"غوغل" سوندار بيتشاي، سوف يتولى أيضا مهام رئاسة مجلس إدارة "ألفابت"، مما يثير تكهنات حول ما إذا كانت هناك عملية إعادة هيكلة جديدة يتم التخطيط لها.

وترقية بيتشاي سمحت لمؤسسي "غوغل" لاري بايج وسيرغي برين، بالابتعاد عن العمليات اليومية للشركة.