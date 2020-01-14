وبحلول الساعة 04:59 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1538.84 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي وقت سابق من الجلسة، لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير عند 1535.75 دولار. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1539.70 دولار.

وارتفعت الأسهم الآسيوية في ظل إشارات على حسن النية بين أكبر اقتصادين في العالم في الوقت الذي يستعدان فيه للتوقيع على اتفاق سيمثل هدنة في نزاع الرسوم الجمركية المستمر بينهما منذ 18 شهرا والذي تسبب في قلب وضع الاقتصاد العالمي رأسا على عقب.

وقبل يوم من توقيع اتفاق المرحلة واحد التجاري، أسقطت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين، وسم الصين كمتلاعب بالعملة، ما يشير إلى المزيد من التحسن في العلاقات.

وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر إن الترجمة الصينية للاتفاق انتهت تقريبا، وستُعلن قبل حفل التوقيع الأربعاء.

لكن هناك مخاوف مستمرة من أن هذا لا يشكل نهاية للحرب التجارية التي تسببت في اضطراب الأسواق العالمية على مدى العام ونصف العام الماضيين.

وأظهرت بيانات من الصين ارتفاع الصادرات للمرة الأولى في خمسة أشهر في ديسمبر، بينما فاقت الواردات أيضا التوقعات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحدا بالمئة إلى 17.78 دولار للأوقية، بعد أن نزلت لأدنى مستوياتها منذ أواخر ديسمبر عند 17.71 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2129.92 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 968.01 دولار، وفق ما ذكرت "رويترز".