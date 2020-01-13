وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت السعودية عززت أمن النفط بعد ضربات أميركية وإيرانية في المنطقة في الآونة الأخيرة: "اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة".

وقال وزير الطاقة في فعالية للقطاع في الظهران، إن إنتاج المملكة النفطي يبلغ 9.744 مليون برميل يوميا في يناير وفبراير.

كما ذكر أن العراق ملتزم بتخفيضات أوبك تحسن في ديسمبر، وإن هناك تطلعا لامتثال كامل في يناير.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من 4 بالمئة بعد تقلبات حادة، حيث صعدت مقتربة من ذروة 4 أشهر في المعاملات المبكرة بفعل هجوم صاروخي إيراني على القوات الأميركية في العراق، ثم تراجعت مع مسارعة البلدين لتهدئة التوترات.

ونزلت الأسعار بعد أن أصبح واضحا أن الهجوم الصاروخي لم يضر بأي منشآت نفطية أو يلحق الأذى بأي أميركيين، وتحت ضغط إضافي من زيادة مفاجئة في مخزونات الولايات المتحدة من الخام.

وأخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة للوراء بعد تصريحات غاضبة لأيام ضد إيران مع محاولة البلدين نزع فتيل الأزمة المتعلقة بقتل الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.