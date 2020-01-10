وبحلول الساعة 7:32 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا أربعة سنتات إلى 65.33 دولار للبرميل، متجها صوب أول تراجع أسبوعي له في ستة أسابيع، بخسائر نحو 5 بالمئة.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 59.48 دولار، متجها أيضا صوب أول تراجع أسبوعي في ستة أسابيع، بانخفاض حوالي ستة بالمئة عن إغلاق الجمعة الماضية، حسبما ذكرت "رويترز".

ووصلت أسعار النفط لما دون مستواها قبل الضربة الجوية الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في الثالث من يناير، والتي ردت إيران عليها بهجوم صاروخي على قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أميركية هذا الأسبوع، دون أن تتسبب في أي إصابات.

وتعليقا على أسعار النفط، قال جيه.بي مورجان في مذكرة: "رغم أن الأسواق تحسب عن حق الأسعار على أساس مخاطر أقل لحدوث تعطيلات معروض الشرق الأوسط، فمازلنا نعتقد أن الإنتاج مازال يواجه بعض المخاطر من العوامل الجيوسياسية في المنطقة".