وبحلول الساعة 1250 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1552.74 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 1539.78 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1553.70 دولار للأوقية.

وصعد الذهب بما يصل إلى 2.4 بالمئة في بداية تعاملات الأربعاء ليكسر حاجز 1600 دولار بعد أن ردت إيران بهجمات على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أميركية في العراق.

ورد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الهجمات الصاروخية بعقوبات لا بعمل عسكري، بينما قال مسؤولون إيرانيون إن الهجوم الصاروخي أتم رد طهران، وهو ما هدأ المخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط ودفع نحو عمليات بيع لأصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، بلغ البلاديوم ذروة قياسية عند 2149.50 دولار للأوقية بفضل استمرار مخاوف المعروض، وصعد في أحدث التعاملات 0.7 بالمئة إلى 2090.06 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.97 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ سبتمبر عند 18.85 دولار، الأربعاء، بينما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 960.98 دولار للأوقية.