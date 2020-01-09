وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة إن ليو سيزور واشنطن في الفترة من 13 إلى 15 يناير.

وأبلغ قاو الصحفيين في مؤتمر صحفي دوري أن فريقي التفاوض من الجانبين، ما زالا على اتصال وثيق بشأن ترتيبات محددة للتوقيع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في 31 ديسمبر إن اتفاق المرحلة واحد مع الصين سيُوقع في 15 يناير في البيت الأبيض.

كما قال ترامب إنه سيوقع الاتفاق مع: "ممثلين على مستوى رفيع للصين"، وإنه سيسافر في وقت لاحق إلى بكين لبدء محادثات المرحلة التالية.

ومن المتوقع أن يؤدي اتفاق المرحلة واحد، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي إلى خفض رسوم جمركية، وزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة من الولايات المتحدة، بينما سيعالج بعض النزاعات بشأن حقوق الملكية الفكرية.