وصعد الذهب في التعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 1574.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش.

وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8 بالمئة إلى 1579.72 دولار، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أبريل 2013.

وارتفع الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة 1.6 بالمئة إلى1577.20 دولار.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق بعدما طالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأميركية والأجنبية من البلاد، وسط رد فعل غاضب على قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، مما يزيد مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا.

ومما يزيد الضبابية، إعلان إيران أنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى في 2015.

وسجل السعر الفوري للبلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق عند2020.18 دولار للأوقية، وارتفع في أحدث التعاملات 1.4 بالمئة إلى 2015.24 دولار.

وتقدمت الفضة 1.9 بالمئة إلى 18.38 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر عند 18.50 دولار، في حين تقدم البلاديوم 0.8 بالمئة إلي 987.82 دولار.