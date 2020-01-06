وقفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في سبعة أعوام في حين استمرت خسائر الأسهم العالمية، وارتفع النفط جراء المخاوف من اضطراب الإمدادات.

وارتفع مؤشر أسهم النفط والغاز نحو 0.6 بالمئة، وكان الرابح الوحيد بين القطاعات، ملامسا أعلى مستوى في نحو شهرين، حسبما نقلت "رويترز".

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة، ويتجه لتسجيل أسوأ أيامه في أسبوع.

وكان أداء الأسهم الألمانية الأضعف في أوروبا، حيث انخفض المؤشر داكس نحو واحد بالمئة.