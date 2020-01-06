وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 70.74 دولار للبرميل وسجلت 70.25 دولار، مرتفعة 1.65 دولار، بما يعادل 2.4 بالمئة عن تسوية الجمعة.

وسجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 64.35 دولار للبرميل، مرتفعا 1.30 دولار أو 2.1 بالمئة، بعد أن لامس في وقت سابق 64.72 دولار، أعلى سعر منذ أبريل.

وتأتي المكاسب بعد صعود بأكثر من 3 بالمئة يوم الجمعة عقب ضربة جوية أميركية في العراق قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، مما زاد المخاوف من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات النفط.

وتسهم المنطقة بنحو نصف إنتاج العالم من الخام، في حين يمر خُمس شحنات النفط العالمية عبر مضيق هرمز.

و الأحد، هدد الرئيس الأمركي دونالد يترامب بفرض عقوبات على العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في حالة إجبار القوات الأميركية على الانسحاب منه.

وكان العراق دعا في وقت سابق القوات الأميركية والأجنبية الأخرى إلى مغادرة أراضيه. وقال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة سترد ضد إيران إذا ردت طهران على قتل سليماني.