ويغطي قرار الاستدعاء أكثر من 24 طرازا من الفئات (سي) و(سي.إل.كيه) و(سي.إل.إس) و(إي).

وقالت الشركة إن أصحاب السيارات الذين دفعوا أموالا لإصلاح هذا العيب سيحق لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه.

وأفاد متحدث باسم الشركة بأنه لا يملك العدد الإجمالي للسيارات التي ستستدعى على مستوى العالم.

وذكرت "دايملر" أن الوكلاء سيفحصون اللوح الزجاجي، وسيستبدلون السقف المتحرك إذا اقتضى الأمر، حسبما نقلت "رويترز".

وفي الشهر الماضي، وافقت وحدة مرسيدس بنز في الولايات المتحدة، على دفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، بسبب تصرفاتها في استدعاء السيارات في البلاد، عقب تحقيق استمر عاما، أجرته الحكومة الأميركية في استدعاء 1.4 مليون سيارة.