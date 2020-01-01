وأكد بدر الدين إبراهيم تبني حزمة من الإجراءات التي من شأنها إعادة الاستقرار المالي وضبط الأداء النقدي وكبح جماح التضخم للوصول به إلى 30 بالمئة مقارنة مع المستويات الحالية البالغة نحو 60 بالمئة.

وتتضمن الإجراءات الجديدة ضبط السيولة ومراجعة الأداء المصرفي واتخاذ ما يلزم لإحداث استقرار في أسعار الصرف.

وأشار إبراهيم خلال مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم ظهر الأربعاء إلى تبني سياسات جديدة في مجال التمويل الأصغر بحيث يستوعب أكبر مجموعة من الشباب ويسهم في حل مشكلة البطالة عبر مشروعات إنتاجية تتم دراسة جدواها بعناية وعبر لجان متخصصة تتلقى استشارات من خبراء دوليين.

القطاع المصرفي

وفيما أقر محافظ البنك المركزي السوداني بوجود مشكلات في القطاع المصرفي، إلا أنه أشار إلى أن تلك المشكلات ليست بالسوء الكبير الذي يتصوره البعض. وقال إن هنالك خطط لتشجيع عمليات دمج اختيارية لبعض المصارف وهيكلة بعضها.



ويعاني الاقتصاد السوداني من مشكلات هيكلية كبيرة حيث تبلغ ديونه الخارجية نحو 64 مليار دولار، فيما ينخفض الجنيه السوداني بشكل متواصل حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازي نحو 86 جنيها بنهاية تداولات الثلاثاء.

ميزانية 2020

وكانت الحكومة الانتقالية في السودان قد أعلنت بداية الأسبوع عن ميزانية العام 2020 وتضمن أبرز ملامحها في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100 بالمئة من 425 جنيها حاليا إلى ألف جنيه وتوفير 250 فرصة عمل للشباب والخريجين لتقليص معدلات البطالة الحالية التي تفوق ال 20 بالمئة بحسب تقديرات غير رسمية.

وقال وزير المالية إبراهيم البدوي إن الموازنة تقترح رفعاً تدريجياً لدعم المحروقات، فيما تبقى الدعم على القمح وغاز المنازل.

واقترحت الميزانية إطلاق برنامج للحماية الاجتماعة سيستهدف في مرحلته الأولى 900 ألف أسرة (أكثر من 4 مليون شخص) ممن يعانون فقراً مدقعاً سيتم اختيارهم بصورة علمية ليتم تقديم دعم نقدي مباشر لهم بواقع 1500 جنيه شهريا لكل أسرة.

وسيرتفع هذا الرقم ليشمل ستين إلى ثمانين في المئة خلال النصف الثاني من العام المقبل. وتتضمن الموازنة أيضاً مضاعفة الصرف الفعلي على قطاعي التعليم والصحة ورفع سقف التأمين الصحي بنسبة