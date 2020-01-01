وقال بنك الشعب الصيني في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للربع الرابع من العام، إنه سيعمل على درء المخاطر المالية، ونزع فتيلها وسط "تغيرات عميقة" في الاقتصاد المحلي والدولي.

وأضاف البنك أنه سيبقي سعر صرف اليوان متوازنا ومستقرا، وسيستخدم أدوات نقدية متعددة وسياسة مرنة للمحافظة على السيولة.

وتابع أنه سيبقي على نمو المعروض النقدي والتمويل الاجتماعي منسجما مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، حسبما نقلت "رويترز".

وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوياته في نحو 30 عاما، ورغم إبداء النشاط الاقتصادي بوادر تسارع في الآونة الأخيرة، يتوقع المحللون على نطاق واسع أن تطبق بكين مزيدا من إجراءات التحفيز في 2020 للحيلولة دون تباطؤ أشد.