وكشفت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، أن العجز في التجارة الخارجية التركية قفز بنسبة 232.2 في المئة ليرتفع إلى 2.234 مليار دولار، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأوضح المعهد أن الصادرات التركية ارتفعت بنسبة ضئيلة للغاية بلغت 0.1 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 15.503 مليار دولار، في حين قفزت الواردات بنسبة 9.7 في المئة لتصل إلى 17.737 مليار دولار.

وكانت بيانات معهد الإحصاء التركي السابقة أظهرت ارتفاع عجز التجارة الخارجية التركية بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 2.5 مليار دولار.



