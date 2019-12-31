وأضافت اللجنة المعنية بالتخطيط الحكومي، أن مشروع السكك الحديدية سيربط مدنا في إقليم شانسي شمال الصين مع منطقة منغوليا الداخلية.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ افتتح الاثنين، خط سكة الحديد فائق السرعة الذي يربط بين بكين وتشانجياكو، وهما المدينتان اللتان تتشاركان في استضافة أولمبياد بكين الشتوية 2022 ، والذي دخل مرحلة التشغيل، حسبما نقلت "رويترز".