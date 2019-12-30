وشدد المصيلحي على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ الأخرى، وفق ما نشر حساب "رئاسة مجلس الوزراء" المصري، الاثنين.

وحسب التقرير، بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر (6 أشهر)، الزيت (4 أشهر)، القمح (5 أشهر)، الأرز (3 أشهر)، فضلاً عن اللحوم والدواجن المجمدة (3 أشهر).

كما أكد أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية استعداداً قبل شهر رمضان المقبل، بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

وأصدر المصيلحي تعليمات مشددة لمديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق في مصر، والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق.

ويأتي ذلك في ظل استمرار سياسة وزارة التموين بتخفيف أعباء المواطنين، لا سيما محدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجاً.