وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1513.29 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر عند 1515.80 دولار. وفي المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، نزل المعدن الأصفر 0.1% إلى 1516.60 دولار.

والأحد، نفذ الجيش الأميركي ضربات جوية ناجحة في العراق وسوريا استهدفت جماعة مدعومة من إيران، مما أدى لضبابية في الأسواق وتوترات جيوسياسية.

ويُعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.

كما دعم الذهب انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة، مما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب نحو 18% منذ بداية العام، ويتجه لتسجيل أفضل عام منذ 2010، ويرجع ذلك بصفة أساسية لحرب الرسوم التجارية بين الصين والولايات المتحدة، المستمرة على مدى 17 شهراً، وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 17.92 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 951 دولاراً. وفقد البلاديوم 0.1%، إلى 1903.39 دولار للأوقية.