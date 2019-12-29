وكانت أوبر استحوذت على كريم في صفقة قيمتها 3.1 مليار دولار في مارس الماضي في صفقة من المتوقع أن تستكمل في يناير المقبل.

وستصبح كريم وحدة مملوكة بالكامل لأوبر، لكنها ستواصل العمل باسمها التجاري وإدارتها المستقلة.

وفي فبراير الماضي، رفعت المحكمة الإدارية العليا في مصر حظرا كان مفروضا على أوبر وكريم، اللتين واجهتا معارضة قوية من جانب سائقي سيارات الأجرة التقليدية.