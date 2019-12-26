وقال الوزير في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إن الحكومة تعمل على توفير 14 مجتمعا عمرانيا جديدا "لتحقيق الهدف القومي المتمثل بمضاعفة المعمور المصري، وخلق فرص عمل جديدة في كل مجالات التنمية".

وأضاف أنه يتم توفير الإسكان بمستويات مختلفة، قائلا: "لدينا خطة للإسكان تتمثل بتوفير حوالي مليون وحدة للإسكان الاجتماعي، خلال 5 سنوات من 2014 إلى 30 يونيو عام 2020"، موضحا أنه تم تنفيذ 600 ألف وحدة وطرح 400 ألف وحدة أخرى.

وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان المتوسط، قال الجزار: "لدينا ثلاثة مشروعات بثلاثة مستويات مختلفة، هي (دار مصر) و(سكن مصر) و(مشروع جنة)".

وتم الانتهاء بالفعل من 190 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى السكن البديل للمناطق العشوائية، إذ تم توفير 200 ألف وحدة سكنية، بحسب الجزار.

وتابع الوزير: "ما استطعنا توفيره حتى الآن في مستويات الإسكان المختلفة، بعيدا عن السكن الفاخر، هو مليون وحدة سكنية بكافة مستوياتها".

وتطرق الوزير للحديث عن "المناطق الخطرة"، قائلا: "في نهاية هذا العام ننتهي من مناطق الخطورة الداهمة بشكل كامل في مصر، وقد وفرنا حتى الآن 200 ألف وحدة، وسيصل العدد إلى 220 ألفا في نهاية يناير المقبل".

ونوه الجزار إلى أن هذه الوحدات ستكون متاحة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الخطرة، "وستكون مفروشة ودون أي مبالغ مقدمة، إذ سيدفعون فقط مبلغ 300 جنيه شهريا، معتبرا أنها "مجانية".

أما بشأن الصرف الصحي في الأرياف، فأكد الجزار أنه تم تحقيق تقدم كبير في هذا الشأن، مضيفا: "نسبة خدمة الصرف الصحي في الريف عام 2014 كانت 11 بالمئة، وخلال السنوات الأربع المنقضية وصلت النسبة إلى 38.5 بالمئة، ونخطط للوصول بها إلى 42 بالمئة بحلول 30 يونيو 2020".

وتابع: "كي ننتهي من توفير خدمات الصرف الصحي للقرى، نحتاج 350 مليار جنيه وهو مبلغ ضخم، لكننا نأمل أن نكون قد انتهينا من توفير الصرف الصحي للمناطق القروية والريفية، خلال السنوات المقبلة".