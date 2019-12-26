وموسم العطلات فترة حاسمة بالنسبة لشركات التجزئة ويمكن أن يمثل ما يصل إلى 40 في المئة من المبيعات السنوية. لكن هذا العام حل عيد الشكر، الذي يفتتح عادة موسم العطلات في الولايات المتحدة، يوم 28 نوفمبر ، أي بعد نحو أسبوع من موعد حلوله العام الماضي في 22 نوفمبر، مما ترك لشركات التجزئة ستة أيام أقل لتعزيز المبيعات بين عيد الشكر وعيد الميلاد.

وأظهرت بيانات ماستركارد التي ترصد مبيعات التجزئة من أول نوفمبر حتى عشية عيد الميلاد أن التجارة الإلكترونية هذا العام مثلت 14.6 في المئة من مجمل تجارة التجزئة وزادت 18.8 في المئة عن نفس الفترة في 2018.

وارتفعت تجارة التجزئة في موسم العطلات إجمالا 3.4 في المئة.

وقال ستيف سيدوف المستشار الكبير لدى ماستركارد "مبيعات التجارة الإلكترونية بلغت مستوى قياسيا مرتفعا هذا العام مع تسوق مزيد من الأشخاص عبر الإنترنت في موسم العطلات".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نبأ زيادة مبيعات التجزئة على تويتر.

وقال "مبيعات التجزئة في موسم العطلات لعام 2019 زادت 3.4 في المئة عن العام الماضي، وهو أكبر رقم في التاريخ الأميركي. تهانيَ لأميركا".

ويستقي ترامب الدعم في استطلاعات الرأي من البيانات الاقتصادية القوية على الرغم من مساءلة مجلس النواب له.