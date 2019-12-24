وبحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة إلى 66.51 دولار. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات إلى 60.59 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة، الاثنين، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا وبقية المنتجين الذين يعملون معا لكبح الإنتاج ودعم الأسعار، سيواصلون تعاونهم ما دام "فعالا ويحقق نتائج".

وأضاف نوفاك أن التعاون مع أوبك سيستمر "طالما تحتاجه السوق"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

واتفقت أوبك وغيرها من المنتجين في نوفمبر، على تمديد وزيادة قيود الإنتاج السارية منذ 2017. وقد يؤدي خفض الإنتاج إلى إزاحة ما يصل إلى 2.1 مليون برميل يوميا من السوق، أو نحو 2 بالمئة من الطلب العالمي.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات النفط الأميركية قد انخفضت بنحو 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتتراجع للأسبوع الثاني، وفقا لاستطلاع رأي أولي أجرته رويترز.

لكن من المتوقع أن تكون مخزونات البنزين ارتفعت للأسبوع السابع على التوالي، وأن تكون مخزونات نواتج التقطير زادت للأسبوع الخامس على الترتيب.

وتأخر التقرير الحكومي الأسبوعي الخاص بالمخزونات لمدة يومين بسبب عيد الميلاد. ويصدر التقرير في المعتاد يوم الأربعاء في الساعة 1530 بتوقيت غرينتش.