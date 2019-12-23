واستقل بوتن قطار ركاب لافتتاح الجسر، الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا، وهو الأطول في أوروبا.

ويهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته 3.6 مليار دولار إلى تعزيز الروابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم عن طريق زيادة نقل البضائع، وتشجيع تدفق السياح، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وهنأ بوتن عمال البناء على استكمال الجسر، قائلا "أثبتنا قدرتنا على تنفيذ مشروعات بنية تحتية على نطاق واسع".

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في مارس عام 2014، وقوبلت هذه الخطوة بانتقادات دولية واسعة النطاق، من بينها عقوبات أميركية وأوروبية على روسيا، ومنعت أوكرانيا شحن الإمدادات عبر أراضيها إلى شبه جزيرة القرم.