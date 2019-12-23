ومن بين السلع التي ستخضع للتخفيض لحوم الخنزير المجمدة والتي تضررت بحمى الخنازير الأفريقية التي أدت إلى قتل أكثر من مليون منها، حسب إحصاءات رسمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه اللحوم بمقدار الضعف في الصين.

وأوضحت الوزارة في إعلانها أن الرسوم المفروضة على لحوم الخنازير المجمدة ستنخفض من 12 بالمئة إلى ثمانية بالمئة اعتبارا من الأول من يناير.

وقالت لجنة التعرفة في مجلس الدولة في بيان، إن التغييرات ستسمح بتحفيز "البنية التجارية وتنمية ذات نوعية عالية للاقتصاد".

وستخفض الرسوم على منتجات غذائية أخرى مثل السمك والأجبان وكذلك المواد الصيدلانية وبعض المنتجات الكيميائية، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكانت الصين أطلقت خطة لإعادة إنتاج لحوم الخنازير بحلول 2021، إلى المستوى الذي كان عليه قبل انتشار حمى الخنازير الأفريقية الذي أدى إلى القضاء على نحو أربعين بالمئة من قطعانها.

وكانت وزارة التجارة الصينية ذكرت أن البلاد ستستورد في 2019 ضعف ما استوردته من لحوم الخنازير العام الماضي.

وذكرت وزارة المالية الصينية في بيان على موقعها الالكتروني أن الصين ستخفض أيضا اعتبارا من الأول من يوليو المقبل الرسوم الجمركية على بعض المنتجات التكنولوجية، موضحة أن القرار يشمل الطابعات وقطع غيار أجهزة التسجيل الصوتي وغيرها.

وسيتم تخفيض الرسوم على بعض أجهزة استقبال البث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية من عشرة بالمئة حاليا إلى خمسة بالمئة.

وأوضح البيان أنها ستُخفض الرسوم الجمركية بشكل أكبر على سلع من دول بينها نيوزيلندا والبيرو وكوستاريكا وسويسرا وآيسلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية وباكستان في إطار إعادة التفاوض على اتفاقات تجارية.

ونقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأنباء التي أوردتها وكالتا بلومبرغ ورويترز حول خفض الرسوم الجمركية الصينية، بدون أي تعليق.

جدير بالذكر أن بكين وواشنطن أعلنتا الشهر الجاري عن تبادل خفض رسوم جمركية على بعض المنتجات.