وقال ترامب في فلوريدا، السبت: "حققنا انفراجة فيما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا".

وأُعلن عن ما يعرف باتفاق "المرحلة واحد" في وقت سابق من الشهر الجاري في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر، والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.

وبموجب الاتفاق وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن الاتفاق سيوقع في أوائل يناير، مضيفا أن الاتفاق ترجم بالفعل، ويجري تنقيحه من الناحية الفنية.