وأوضح المركز في تقريره الذي نشر على حسابه بموقع "فيسبوك" أن عدد الركاب الذين يخدمهم مترو الأنفاق يصل إلى 3.5 مليون راكب يوميا باستكمال تنفيذ الخط الثالث للمترو، وكذلك تصل عدد الرحلات إلى 1662 رحلة يوميا في 2019، مقارنة بـ1544 رحلة يوميا في 2014.

ويصل إجمالي أطوال الخطوط الثلاثة حوالي 110.3 كم.

ورصد التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخط الأول "حلوان – المرج الجديدة" عام 1989، لنقل 1.5 مليون راكب من خلال 480 رحلة يومياً، حيث تبلغ مدة الرحلة 79 دقيقة، كما تصل عدد المحطات بالخط 35 محطة بطول 44 كم.

وبشأن الخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب" فقد بدأ تشغيل أولى مراحله عام 1996، لنقل مليون راكب يومياً، وبعدد رحلات 664 رحلة يومياً، تبلغ مدة الرحلة 38 دقيقة، كما تصل عدد محطات الخط 20 محطة بطول 21.6 كم.

وفيما يتعلق بتطوير خطوط المترو القائمة، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2019، فقد جاء في التقرير، أنه تم تطوير 17 قطارا بالخط الأول "حلوان – المرج الجديدة"، كما تم توريد 24 قطارا مكيفا للخطين الأول، والثاني "شبرا الخيمة – المنيب" بتكلفة 2,8 مليار جنيه.

كما تم تشغيل 850 بوابة إلكترونية و100 ماكينة تذاكر للخطين الأول والثاني، وكذلك تطوير نظم المراقبة والتأمين لـ47 محطة بتكلفة 40 مليون جنيه، بجانب تركيب 46 سلما متحركا و28 مصعدا كهربائيا.

وأبرز التقرير أنه تم البدء في تشغيل أولى مراحل الخط الثالث لمترو الأنفاق "المطار – إمبابة - القاهرة" عام 2012، لنقل 200 ألف راكب يوميا حتى الآن، كما تصل عدد رحلاته 518 رحلة يوميا، علما بأن الخط يشمل 4 مراحل، تم تشغيل المرحلتين الأولى والثانية والجزء الأول من المرحلة الرابعة.

وكشف التقرير المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تمتد من العتبة حتى "الكيت كات" غربا ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة، بطول 17,7 كيلومترا، وبإجمالي تكلفة 28 مليار جنيه بدون الوحدات المتحركة.

كما يتم تنفيذ 15 محطة على 3 أجزاء، حيث سيتم افتتاح الجزء الأول خلال شهر ديسمبر 2021، وبشأن الجزء الثاني في يونيو 2022، وأخيرا الجزء الثالث في أبريل 2023.

وبشأن المشروع المستقبلي الخاص بالخط الرابع "أكتوبر - القاهرة الجديدة"، فقد جاء في التقرير، أن المشروع يبدأ من مدينة 6 أكتوبر إلى طريق السويس الصحراوي، بمسافة حوالي 42 كيلومترا، يشتمل على 38 محطة، لنقل مليوني راكب يوميا، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من الخط نحو 70 مليار جنيه، وسيتم بدء تنفيذ المشروع من ديسمبر 2019 على مرحلتين خلال 6 سنوات لكل مرحلة.

وتجري حاليا دراسة إنشاء الخط الخامس "مدينة نصر - الساحل"، بطول 24 كيلومترا، وكذلك دراسة إنشاء الخط السادس "المعادي الجديدة - الخصوص"، بطول 30 كيلومترا، فضلا عن دراسة تنفيذ القطار السريع "العلمين - العين السخنة".