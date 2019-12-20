وبحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 6 سنتات أو 0.09 بالمئة، إلى 66.60 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات أو 0.1 بالمئة، إلى 61.12 دولار للبرميل.

وعزز إحراز تقدم في النزاع التجاري المستمر منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، التوقعات بارتفاع الطلب على الطاقة في العام المقبل.

وأعلنت الصين، الخميس، عن قائمة لإعفاء واردات ست منتجات نفطية وكيماوية من الولايات المتحدة من رسوم جمركية، بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق تجاري مؤقت من المقرر توقيعه في بداية يناير.

ورفع جيه.بي مورغان وغولدمان ساكس توقعاتهما لأسعار النفط في 2020 في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في ظل تخفيضات للإنتاج بقيادة أوبك، وتحسن آفاق التجارة العالمية.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بمن فيهم روسيا في أوائل ديسمبر على تنفيذ خفض إضافي بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير، علاوة على التخفيضات السابقة البالغة 1.2 مليون برميل يوميا.

وبعيدا عن التقدم المُحرز في اتفاق التجارة، تلقت أسعار النفط الدعم من انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت 1.1 مليون برميل إلى 446.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر.