وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الصالون رباعية الأبواب ذات تصميم الكوبيه الجذاب تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 530 حصان ليدفع سيارة الفئة المتوسطة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4 ثوان تقريبا.

وتتخطى السرعة القصوى لسيارة بي إن دبليو حاجز 200 كلم/س.

وتمتاز السيارة الكهربائية i4 الجديدة بمدى سير يصل إلى نحو 600 كلم، وذلك بفضل التجهيز ببطارية عالية الجهد سعة 80 كيلووات ساعة، يمكن شحنها بنسبة 80% في غضون 35 دقيقة تقريبا.