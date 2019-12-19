وبدأ الإنتاج اليوم بمعدل 7 آلاف برميل من الزيت الخام و10 ملايين قدم مكعبة من الغاز يوميا.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن الكشف جاء بعد انتهاء شركة برج العرب للبترول، التي تقوم بالعمليات في المنطقة نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجي مصر، من حفر بئر استكشافية ناجحة.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحتوي على احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات بقطاع النفط والغاز بمصر.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول، في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها من دون نزاع مع أي من تلك الدول.

وأوضحت الوزارة أن تحقيق اكتشافات جديدة بمنطقة الصحراء الغربية يؤكد أن المنطقة ما زالت تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية المرتفعة خاصة في الطبقات العميقة، حسبما نقلت "رويترز".