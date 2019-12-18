ويأتي التراجع عقب مكاسب تجاوزت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، إذ خفف الإعلان عن اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي، الضغط على الخامات القياسية.

وقبل الاتفاق، تضررت أسواق النفط من مخاوف بشأن تأثير الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين يستهلكان النفط في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 65.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش.

وكان الخام العالمي كسب 1.2 بالمئة ليبلغ 66.10 دولار للبرميل الثلاثاء، وفق ما ذكرت "رويترز".

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا ما يعادل 0.71 بالمئة إلى 60.51 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي، أن مخزونات الخام الأميركية زادت 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر إلى 452 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 1.3مليون برميل.