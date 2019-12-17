ووصلت قيمة تحويلات المصريين بالخارج في الربع الأول من العام الحالي إلى 803.6 مليون دولار، لتبلغ نحو 6.7 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وأضاف البنك المركزي المصري في بيان صحفي، أن التحويلات ارتفعت في سبتمبر 33.2 بالمئة على أساس شهري، بما يعادل 581.2 مليون دولار، لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار تقريبا في أغسطس الماضي، وفق ما نقلت "رويترز".

كذلك زادت التحويلات 32.8 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر بقيمة 576.5 مليون دولار.

وتمثل التحويلات الخارجية مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد، لا سيما الدولار الأميركي.