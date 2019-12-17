وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، عقب اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، إن روسيا ستنفق 500 مليون دولار لتحديث ميناء طرطوس التجاري في سوريا.

وأضاف أن برنامج التحديث، ومدته أربع سنوات، يشهد تطويرا جذريا للميناء القديم في طرطوس وإنشاء ميناء جديد.

وأورد أن روسيا تعتزم أيضا تشييد خطوط سكك حديد عبر سوريا والعراق.

وجدير بالذكر أن لروسيا قاعدة بحرية منذ العهد السوفيتي في طرطوس، وهي الوحيدة من نوعها خارج الاتحاد السوفيتي السابق.

وفي 2017، أبرمت موسكو اتفاقا مع حكومة الأسد لتمديد ايجار ميناء طرطوس 49 عاما أخرى، ويتيح الاتفاق لروسيا الاحتفاظ بإحدى عشرة سفينة حربية هناك، من بينها سفن تعمل بالوقود النووي.

وأطلقت روسيا حملة عسكرية في سوريا دعما لقوات الحكومة، مما أتاح للجيش استعادة السيطرة على معظم البلاد عقب حرب أهلية مدمرة.

وأشار بوريسوف في دمشق، إلى أن روسيا ساعدت في إعادة تشغيل مصنع سماد في حمص، وتعتزم استثمار 200 مليون دولار لزيادة طاقته.

كما أبلغ بوريسوف الأسد أن روسيا ستسلم 100 ألف طن متري من الحبوب في إطار مساعدات إنسانية لسوريا، وقال ان الشحنات ستبدأ في الوصول هذا الشهر.

ونشرت الثلاثاء الحكومة الروسية وثيقة عبر موقعها الإلكتروني ذكرت أن موسكو خصصت نحو 17 مليون دولار كمساعدات لسوريا هذا العام.

وأضافت الوثيقة أن المبلغ يتضمن مخصصات تحت عدة برامج تابعة للأمم المتحدة لمساعدة المحليات والمنشآت الصحية في سوريا.