وعزت صحف محلية الثلاثاء في صدر صفحاتها الأولى، ارتفاع الجنيه الليلة الماضية مقابل الدولار على لسان مصادر لم تسمها، إلى الانعكاسات الإيجابية للاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، مما أسهم في تدفق أموال الصناديق الدولية بغزارة للأسواق المالية العالمية ومنها السوق المصرية التي اجتذبت نحو 490 مليون دولار استثمارات من صناديق الاستثمار الدولية.

وقال محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس لرويترز: "العائد على الأذون والسندات مازال مرتفعا نسبيا ومغريا للمستثمرين الأجانب خاصة في ظل انخفاض معدل التضخم"، مضيفا "توقعاتنا للجنيه في 2020 أن يصل إلى متوسط سعر عند حوالي16.25 جنيه مقابل الدولار".

وارتفع سعر الجنيه نحو 199 قرشا مقابل الدولار الأميركي منذ مطلع العام الجاري.

وذكر مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية المصرية والذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز: "ارتفاع الجنيه يعود إلى التدفقات النقدية للأجانب قبل بداية عطلات أعياد الميلاد".

وعلّق عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية عن أحدث صعود للعملة المصرية: "الجنيه يواصل ارتفاعه المسجل في الآونة الأخيرة، وقد نراه عند مستوى 15.50 جنيه قبل أن يبدأ في التراجع في نهاية 2020".

وكان البنك المركزي المصري قد حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، عندما كان سعره 8.88 للدولار، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي ارتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وأشارت مونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك في إتش.سي إلى أنه: "ننظر لارتفاع الجنيه مقابل الدولار على نحو إيجابي كمؤشر لاستمرار تدفقات العملة الأجنبية على الاقتصاد المصري. يرجع ذلك بالأساس إلى قطاع السياحة سريع النمو وتحول مصر إلى مُصدر صاف للنفط وتدفقات مستدامة على سندات الخزانة المصرية رغم تراجع أسعار الفائدة".

وزادت إيرادات السياحة المصرية 28.6 في المئة خلال السنة المالية 2018-2019 لتصل إلى 12.6 مليار دولار مقارنة مع 9.8 مليار في2017-2018، وفقا لبيانات البنك المركزي.