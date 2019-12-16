وقالت مواقع مصرية عدة إن الدولار كسر، خلال تعاملات اليوم، حاجز الـ16 جنيها لأول مرة منذ فبراير 2017.

ونقل موقع "مصراوي" تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مسجلا 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع، بانخفاض 7 قروش عن تعاملات الصباح.

كما انخفض الدولار 5 قروش في بنكي الأهلي ومصر إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام الجاري مع تحسن تدفقات العملة الصعبة، خاصة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

ويشهد الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظا، في الفترة الماضية، حيث تراجع معدل التضخم، كما انخفض معدل البطالة وارتفع معدل النمو الاقتصادي.