وسجلت الليرة التركية 5.8455 مقابل الدولار في الساعة 08:49 بتوقيت غرينتش، متراجعة نحو 0.6 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة البالغ 5.8120.

وفي وقت سابق، لامست العملة 5.8505 وهو أضعف مستوى لها منذ 22 أكتوبر .

وفقدت العملة أكثر من 9 بالمئة هذا العام، لأسباب في مقدمتها المخاوف من تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن، نظرا للخلافات بشأن سوريا وشراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.

وكانت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي أيدت مشروع قانون الأسبوع الماضي يدعو إلى معاقبة أنقرة على شرائها النظام الصاروخي وتوغلها العسكري داخل سوريا.

ويوم الأحد، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا قد تدرس إغلاق قاعدة إنغرليك الجوية ردا على العقوبات الأميركية المحتملة.

وقال بيوتر ماتيس، محلل عملات الأسواق الناشئة في بنك رابو،"العملة التركية هي أضعف عملات الأسواق الناشئة في مستهل تداولاتا لأسبوع الحالي.

واضافك "السبب الرئيسي هو أن تلك التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا قد تتصاعد. فتصريحات أردوغان تهديد صريح أثار قلق المستثمرين".