و كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 10 سنتات، بما يعادل 0.2% إلى 65.12 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط 10 سنتات، أو 0.2% أيضاً، إلى 59.97 دولار للبرميل.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس،"يبدو أن الأسعار في السوق أصبحت تتضمن بالكامل اتفاق تجارة المرحلة 1، ولذا سنحتاج إلى أخبار جديدة إذا كان لنا أن نخترق مستوى المقاومة (الفني) الماثل أمامنا".