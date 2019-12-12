وقال ترامب على تويتر: "نقترب جدا من صفقة كبيرة مع الصين.. هم يريدونها، وكذلك نحن".

وذكرت مصادر أنه من المتوقع أن يلتقي ترامب بكبار مستشاريه التجاريين، الخميس، لبحث موعد 15 ديسمبر المقرر لفرض الرسوم الجمركية الجديدة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، قد حذر قبل نحو أسبوع، من "قوى" قال إنها تسعى للوقيعة بين الولايات المتحدة وبلاده، مشددا على أنهما تحاولان حل خلافاتهما بشأن التجارة.

وقال سفير الصين لدى واشنطن، تسوي تيانكاي إن بكين وواشنطن تحاولان حل الخلافات التجارية بينهما، لكنه حذر من القوى التي تحاول الوقيعة بينهما، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى بشأن ذلك.

وأشار إلى أن العلاقات الأميركية الصينية "تمر بمفترق طرق خطير" بسبب الخلافات التجارية بين البلدين، لكنه أوضح أن من الممكن العودة إلى مسار أفضل.

وأضاف: "في الوقت نفسه، علينا الحذر من أن بعض القوى المدمرة التي تستغل الخلاف التجاري الراهن عبر استخدام خطاب متطرف"، وفقا لرويترز.