وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقرير شهري: "رغم التخفيضات الإضافية... وتقليص توقعاتنا لنمو إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك في 2020 إلى 2.1 مليون برميل يوميا، قد ترتفع مخزونات النفط العالمية بمقدار 700 ألف برميل في الربع الأول من 2020".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون، من بينهم روسيا الأسبوع الماضي، على كبح إضافي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2020، من أجل تحقيق التوازن في السوق ودعم الأسعار، لكن من دون التعهد بإجراء ملزم لما بعد مارس.

وقالت الوكالة إنه حتى إذا التزمت مجموعة أوبك على نحو صارم بالاتفاق الجديد، وظل إنتاج دول أعضاء تعاني من مشاكل سياسية، مثل إيران وليبيا وفنزويلا، مستقرا، سيتم سحب 530 ألف برميل يوميا من الخام فقط من السوق مقارنة مع إنتاج نوفمبر.

وعدلت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك في 2020 بالخفض بمقدار 200 ألف برميل يوميا "بفعل تباطؤ مستمر في الولايات المتحدة، وتوقعات مخفضة للبرازيل وغانا وأيضا تخفيضات إضافية من (حلفاء أوبك)".