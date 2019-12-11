وبلغ سعر السهم بعد ثواني من بدء تداوله 35.2 ريالا سعوديا (9.4 دولار) بزيادة 3.2 ريالا (0.85 دولار) عن السعر الرئيسي، مما يرفع قيمة الشركة في يومها التاريخي هذا من 1.71 تريليون دولار إلى 1.88 تريليون دولار.

وبعد قرع مسؤولي شركة أرامكو جرس بدء التداول، ارتفع سعر السهم إلى أعلى حد يسمح به في اليوم الواحد، بحسب أنظمة السوق.

ويعزز اكتتاب أرامكو في السوق المحلية موقع السوق المالية السعودية "تداول"، التي تصبح من بين أكبر عشر أسواق عالمية.

ودخلت أرامكو السوق بعدما أنهت أكبر اكتتاب عام في التاريخ، قامت فيه الشركة ببيع 1.75 بالمئة من أسهمها مقابل 29.44 مليار دولار، بعدما كان من المقرر أن تبيع 1.5 بالمئة بقيمة 25.6 مليار دولار.

وتعد أرامكو الشركة الأعلى سعرا في العالم، متجاوزة قيمة شركات النفط الخمس الكبرى وهي: إكسون موبيل وتوتال ورويال داتش شل وشيفرون وبريتش بتروليم - مجتمعة.



