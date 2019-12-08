وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 272.5 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات جمارك صينية.

وقالت الجمارك إن إجمالي تجارة الصين مع الولايات المتحدة نزل 15.2 في المئة في الأحد عشر شهرا الأولى من 2019، مع تراجع الصادرات 12.5 في المئة، وهبوط الواردات 23.3 في المئة.

ولم تعلن الجمارك التغيرات بالنسبة المئوية في التجارة الثنائية للصين مع الولايات المتحدة لشهر نوفمبر.