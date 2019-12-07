وأوضح ديفيد مالباس خلال اللقاء، أنه على تواصل مع مديرة صندوق النقد الدولي للتشاور حول دعم السودان وإعفائه من الديون، في إطار مبادرة نادي باريس.

وأشار أيضا إلى أن البنك الدولي سينشئ صندوق ائتمان لدعم شبكات الأمان الاجتماعي في السودان.

من جانبه، اقترح حمدوك أن يعمل البنك وصندوق النقد الدولي، فضلا عن بنك التنمية الإفريقي، على إعفاء ديونهم على السودان، ثم التحرك سويا لمساندة بلاده من أجل إعفاء كافة ديونها في إطار نادي باريس.

كما تطرق الجانبان لقضية سد النهضة، وفي هذا الإطار أكد مالباس أن اجتماعا تقييميا بشأن السد سيلتئم في واشنطن بعد يومين.