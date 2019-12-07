وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية إن مجلس الصندوق تبنى برنامج دعم بقيمة 59 مليون يورو لتعزيز الاعتماد على الذات للاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن، والعمل على إنشاء نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية، وإيجاد فرص عمل للمجتمعات الأردنية المضيفة المتضررة من اللجوء وللسوريين.

وأضاف في بيان صحفي أن مجلس الصندوق وافق أيضا على مشروع بقيمة 39 مليون يورو لإنشاء نظام متكامل لإدارة النفايات الصلبة في مخيمات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن لتحسين الظروف الصحية والبيئية وإيجاد فرص عمل من خلال هذه المشاريع.