وقال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن بلاده ستجري خفضا جديدا في إنتاجها النفطي.

كما أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة ستواصل المساهمة في تخفيضات إنتاج النفط "إذا امتثل الجميع".

وأضاف أنها ستستمر في الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن الخفض الإضافي لإنتاج السعودية سيكون 167 ألف برميل يوميا.

واستطرد الأمير عبد العزيز حديثه، قائلا إن مجمل تخفيضات الإنتاج بعد تحسين امتثال "أوبك+" ستكون 2.1 مليون برميل يوميا.

أما وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، فأكد أن حصة روسيا في تخفيضات إنتاج النفط ستبقى بلا تغيير عند 228 ألف برميل يوميا.