وأوضحت الشركة في بيان لها أن حجم الطرح بلغ 3 مليارات سهم عادي (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء)، تشكل ما نسبته 1.5 بالمئة من رأس مال الشركة.



وسجلت عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغا وقدره 397 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 106 مليارات دولار أمريكي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومع إضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح، يبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 119 مليار دولار أميركي وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 465 بالمئة من إجمالي أسهم الطرح (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء).

وبينت أن قيمة الطرح تبلغ 96 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 25.6 مليار دولار أميركي.



وتمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 33.3 بالمئة من أسهم الطرح، (أي ما يعادل 0.5 بالمئة من رأس مال الشركة)، بينما تمثل أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة نسبة 66.7 من أسهم الطرح (أي ما يعادل 1.0 بالمئة من رأس مال الشركة.