وجاء النفي في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر الجمعة "لرصد الشائعات والرد عليها"، بحسب ما أوردت صحيفة الشروق القاهرية.

وأكد التقرير أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير المقبل، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هي تماماً، دون إقرار أي زيادات عليها، وذلك تيسيرًا على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه تم الاعتماد على بدائل جديدة لتعظيم الاستفادة من موارد هيئة السكة الحديدية، لاستكمال خطة تطوير مرفق السكك الحديدية، دون المساس بأسعار التذاكر.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات، منعاً لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب.

يشار إلى مصر استلمت قبل أيام في ميناء الإسكندرية الدفعة الأولى من جرارات أميركية (10 جرارات)، وذلك ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي.