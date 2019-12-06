وتوعدت الصين في سبتمبر برفع التعريفات، لكن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل حول موعد سريان مفعولها.

وقالت وزارة المالية، الجمعة، إن بكين"تنفذ الاستثناء"، لكنها لم تذكر تفاصيل.

ويعمل مفاوضون على تفاصيل اتفاقية "المرحلة الأولى" التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في أكتوبر.

وكان الوعد بالإعفاء من الرسوم الجمركية أحد سلسلة من اللفتات التصالحية التي قدمها الجانبان، وأثارت الآمال في التوصل إلى تسوية.