وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن لجنة من وزراء الطاقة تمثل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة بقيادة روسيا أوصت بخفض أكبر اليوم الخميس.

إلا أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نوه بأن أوبك لا يمكنها القول إنها توصلت إلى اتفاق قبل أن تجتمع مع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة يوم الجمعة.

من جهته، قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إنه تم التوصل إلى اتفاق لكنه أحجم عن إعطاء أي تفاصيل.

ولا يزال يتعين التصديق على تفاصيل الاتفاق وكيفية توزيع الخفض بين المنتجين خلال اجتماع في فيينا لأوبك وللدول غير الأعضاء يعقد يوم الجمعة.

وتضخ الدول المعنية ما يزيد عن 40 في المئة من النفط العالمي ويصل إجمالي حجم التخفيضات الجديدة إلى 1.7 مليون برميل يوميا أو 1.7 في المئة من الإنتاج العالمي.