وأضاف أمين أن المرحلة الأولى من العاصمة تبلغ "40 ألف فدان، تم بيع 17500 فدان منها حتى الآن، ونخطط لبيع ستة آلاف فدان حتى يونيو 2020".

والعاصمة الإدارية الجديدة خطة طموحة تقوم على إنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة، كان أُعلن عنها في مارس 2015، خلال قمة اقتصادية عُقدت في شرم الشيخ، لجذب المستثمرين الأجانب.

ومن المتوقع أن تبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة عند اكتمالها نحو 700 كيلومتر مربع.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، التي تغطي نحو 168 كيلومترا مربعا، الوزارات وأحياء سكنية والحي الدبلوماسي وحي المال والأعمال.

وتخطط الحكومة المصرية للبدء بإدارة البلاد من العاصمة الجديدة اعتبارا من منتصف 2020.